أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود اليوم4/20: جريء، صريح، قوي، ترفض النجدة والهروب وقت الشدة، تحب مغامرة وتجربة، كريم، مثابر، فكاهي، الفترة القادمة عقود جديدة وصفقات عمل، للبعض استلام مركز عمل وادارة، للبعض أمور عاطفية، للبعض أنشطة وأعمال تجارية وعقارات تسير بسهولة، الأشهر الأخيرة من السنة طريق سهل ونجاحات فرص للترقية والتوسع.

برج الحمل: الوضع افضل فترة مناسبة للتغيير ونقاش موضوع مالي مشترك، تسمع اخبار تتخلص من تعقيدات وتراجع نفسي، تبذل جهود مضاعفة في مسألة استقصاء بعض المعلومات وتزيل التباسات، امور مالية ادارية ضرائب ومرافقة مريض.

برج الثور: تعيش تناقض وتشعر بشيء من الاضطراب يمكن يمدحك البعض وتسمع كلام لاتعرف التصرف نصيحة انت بحاجة للشريك العاطفي، يطمئن قلبك اعمال كبيرة بانتظارك لا تعيش تناقض وحالة شكوك مع الشريك.

برج الجوزاء: انتبه على صحتك ولا تجازف بأي مجال وتجنب المواجهات مع الآخرين، لاتتسرع في انجاز أعمالك واقناع الآخرين بمخططاتك لا تؤجل مهماتك خليك حريص عليها اعمل على بلوغ اهدافك وخذ قسط من الراحة كل فترة.

برج السرطان: محظوظ ومرتاح تعالج مشاريعك، نهار حلو تعيش في اطار التسلية بعيد عن الجدية لا تتسرع بقراراتك يحملك نهارك أوضاع جيدة وبعض الآمال والمفاجأت السعيدة، للبعض مسؤول عن تغيرات مفاجاة على صعيد اولاد انتبه على سلامتهم لا تثير المشاكل العاطفية يوم جيد وصوتك مسموع.

برج الأسد: تشهد فترة صعبة من الصباح توتر في محيطك المنزلي والعائلي تعيش تناقض ونزاعات وشكوك وانفعالات، للبعض عمليات بيع وشراء، للبعض ضغط مهني شخصي انتبه من الأدوات الحادة، للبعض ادخال تحسين على منزلك واصلاح اعطال.

برج العذراء: علاقاتك مع المقربين جيدة الأجواء مريحة نهارك يحملك جديد، تبدو اليوم نشيط ومندفع نحو الطرف المقابل او جهة تعمل بها لحسن حظك تسير امورك على خط مستقيم، مساء دعوات اجتماعات يوم مناسب للرحلات وسفر القصير مقابلات.

برج الميزان: ألقي نظرة سريعة على أمورك المالية نهار يحمل فرصة مالية جرب تبدأ بتنفيذ قرارات اثر على اوضاعك الحالية مصاريف هدايا ضبط ميزانية تجد اشياء ضائعة وتسمع خبر حلو يسعدك.

برج العقرب: القمر ببرجك تتحرر من المعاكسة تستعيد هدوئك وتسيطر على اوضاع حياتك تسير الامور كما تريد تشعر براحة الاوضاع تتغير بصورة مفاجئة وايجابية تبدو واثق من نفسك تطوي صفحات تتخلى عن افكار سوداء و تحسم امرك.

برج القوس: ترفع صوتك تعترض على وضع تثور لبعض الاعتبارات لذلك انتبه وقاوم التعب وتنتصر على كل الجهات تفادى النوايا السيئة والعروض الواهية تكتم واخفي سر وتاقلم مع اوضاع حتى تمضي الفترة وانتبه على صحتك افتح عيونك على مصراعيها للبعض نميمة ومعاتبة وضياع .

برج الجدي: تنجح وسط مجموعة وتكون متميز ويلاحظ المحيطين مزاياك الادارية حسن تصرف وفرح بالمعطيات والمستجدات تجد دعم المقربين ترتاح مع مقربين لقاء مهم تلبي دعوة تمارس سحرك وتعيش مناخ من التفاهم اصدقاء جدد ومعارف تلتقي بهم.

برج الدلو: تتعرض من الصباح لمفاجئات مباغتة ومشاكل قديمة تعود للظهور تعب نهار على صعيد العمل تشعر ببعض العرقلة تحفظ وابتعد عن التحديات تجنب مشكلة مع مدير وتعامل بدبلوماسية للبعض فرص عمل نزلة اسواق تعامل مع غرباء.

برج الحوت: اجواء بالمجمل ايجابية قلل الضغط نهار حلو للتنقلات واتصالات مصالحة ومبادرة ايجابية تقلب الاوضاع وتتسوى الامور تلقائيا لصالحك تراجع حساباتك وتبدا مشروعك نهار واعد اوراق معاملات استقبال وتوديع زوار الأجواء الرومنسية نشطة عندك.