مبعوث أميركي ينفي أن تتضمن "صفقة القرن" منح أرض من سيناء للفلسطينيين

جهينة نيوز

أعلن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الجمعة، إن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وقال غرينبلات أحد مهندسي الخطة في تغريدة على تويتر يوم الجمعة "سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصورا بأننا سنقدم جزءا من سيناء إلى غزة "هذا كذب ".

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الأميركية، التي تعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، بمجرد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعيد انتخابه مؤخرا من تشكيل حكومته الائتلافية، وبعد شهر رمضان في يونيو.