انتهاء موسم البرتغالي تشيكا مع ليل

جهينة نيوز

أعلن مدرب ليل، ثاني الدوري الفرنسي لكرة القدم، كريستوف غالتييه اليوم (الجمعة)، أن لاعب الوسط البرتغالي تشيكا أصيب في فخذه، ولن يستطيع اللعب خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وصرح غالتييه في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأحد ضد تولوز "خطورة الإصابة لن تسمح له بالعودة قبل نهاية الموسم لأنها تتطلب من خمسة إلى ستة أسابيع من الراحة".

وتأتي إصابة تشيكا في أسوأ لحظة بالنسبة إلى ليل وتترافق مع الإصابة التي ألمت بقائده المالي الأصل بكاري أمادا سوماورو في المباراة التي سحق فيها الأحد باريس سان جرمان المتصدر 5-1 وأجل إحرازه اللقب الثامن في مسيرته.

وقال غالتييه عن سوماورو الذي سيغيب عن مباراة الأحد أيضا "أملنا كبير بأن نستعيد خدماته قبل نهاية الموسم".

وخرج تشيكا في الدقيقة 69 من تلك المباراة ممسكا بفخذه، ويشكل غيابه ضربة قوية لليل الساعي إلى حجز واحدة من البطاقات الثلاث المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأن البرتغالي يلعب أساسيا أمام الدفاع إلى جانب البرازيلي تياغو منديش.

المصدر أ ف ب