لافرنتييف حمل الى الرئيس الأسد خطط تطبيع علاقات سورية مع دول الجوار

جهينة نبوز

قالت الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف بحث مع الرئيس الأسد تطبيع العلاقات بين دمشق ودول الجوار العربية.

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها عقب اللقاء أن الرئيس الأسد استقبل اليوم الجمعة الوفد الروسي الوزاري الذي ضم كلا من لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ومسؤولين من وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الخارجية أن "المحادثات تناولت النظر في مسائل ضمان التسوية السياسية المستدامة" للأزمة السورية "بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقك 2254"، موضحة أن "اهتماما خاصا تم إيلاؤه في هذا السياق إلى مهمة تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن".

كما شددت الخارجية الروسية على أن المحادثات شملت أيضا "بحث مهمات ترتيب الأمور في سوريا خلال فترة ما بعد النزاع وتطبيع علاقات الجمهورية العربية السورية مع الدول العربية".

و يذكر أن الوفد الروسي وصل دمشق قادماً من السعودية بعد أن أجرى لقاء مع ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان.

و أكدت مصادر سورية مطلعة أن "مبعوث الرئيس الروسي نقل الى الاسد اجواء سعودية ايجابية تجاه سوريا.

و ذكرت مصادر صحافية أن السعودية أبدت موافقتها على المساهمة بشكل كبير في إعادة الإعمار كما أيدت مبادرة روسية تقوم على طرد المجموعات المسلحة من مدينة إدلب.