طيران غير ليبي يدخل معركة طرابلس الى جانب قوات حفتر

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري يوم الخميس أن طائرات صديقة قصفت العاصمة طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي "إن ضربات جوية صديقة استهدفت قوات معادية في معركة طرابلس"، في إشارة إلى مواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضاف المسماري: "أن مشاركة الطائرات الصديقة تهدف إلى تدمير قوات حكومة الوفاق بمنطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس، ضمن العملية العسكرية التي تستمر في أسبوعها الثاني".

ولم يكشف المتحدث عن بلد تلك الطائرات التي ساندت الجيش الليبي في معركة طرابلس.