مجهولون يضرمون النار في أكبر معهد يهودي بموسكو

الجمعة, 19 نيسان 2019 الساعة 21:13 | مجتمع, حوادث

مجهولون يضرمون النار في أكبر معهد يهودي بموسكو

جهينة نيوز

أضرم مجهولون النار في مبنى معهد "توراة حاييم"، أكبر معهد يهودي بالعاصمة الروسية موسكو، عشية حلول عيد الفصح اليهودي، حسبما أفاد مدير الجامعة، الخاحام مويشه ليبيل.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة، قال ليبيل إن مجهولين أحرقوا بالكامل مستودعا للحم الكاشير، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع في حين كان بداخل المبنى 60 شخصا من الطلاب والحاخامات وضيوف المعهد الذين تجمعوا لتناول وجبة ("سيدر") ليلة الفصح.

ويعد عيد الفصح أحد الأعياد الرئيسية اليهودية، ويحتفل هذا العام في الفترة ما بين 19 و26 أبريل، إحياء لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج، أحد أسفار العهد القديم (التناخ).


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا