لافروف: واشنطن تسيء استخدام الدولار

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تقوض وضع الدولار الأميركي في العالم على المدى الطويل من خلال إساءة استخدامه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله خلال جلسة لمجلس الاستثمار الدولي: “نحن نشهد الآن استغلالاً مباشراً لوضع الدولار الأميركي وعلى المدى البعيد سيكون لهذه الممارسات منعكسات سلبية عليه والجميع بات يدرك تماماً الآن أنه لم يعد من الممكن الاعتماد عليه”.

وأوضح لافروف “إن عدم استقرار الدولار الناتج عن موقف الإدارة الأميركية تسبب بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية”.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة مدفوعة بدوافع سياسية فرضت حظراً سياسياً على التعاون التجاري بين البلدين بينما تحاول في الوقت نفسه إعاقة مشروع خط الغاز نورد ستريم2 بين روسيا ودول أوروبا.

وشدد لافروف على أن السياسة الخارجية لروسيا تهدف إلى توفير أفضل الشروط والأجواء للتعاون مع الشركاء الأجانب على أساس المصلحة المتبادلة وفي كل مناطق العالم لكن هذا التعاون يتعرض للإعاقة من خلال العقوبات الأحادية غير الشرعية والتي تتجاوز مجلس الأمن الدولي وقد فرضت علينا تحت ذرائع واهية.