سورية تشارك في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق

جهينة نيوز:

يشارك وفد من مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق الذي يعقد غدا في العاصمة العراقية بغداد.

وكان في استقبال صباغ والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي أمس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وحسن الكعبي نائب رئيس المجلس وعدد من النواب.

و أعرب صباغ عن أمله في أن يكون مؤتمر برلمانات دول جوار العراق مثمرا لما فيه خير هذه الدول وتقدمها وازدهارها.

وقال صباغ: زيارتنا لبغداد تأتي بناء على دعوة كريمة من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق لحضور مؤتمر برلمانات دول جوار العراق، مضيفا: نحن نشكر العراق على هذه المبادرة لعقد المؤتمر ونتمنى أن تكون بادرة خير.

وأشار صباغ إلى أن كلمته خلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر غدا ستوضح كل القضايا التي تهم سورية والعراق وتهم أيضا دول الجوار.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي أمس استكمال كل استعداداتها اللوجيستية لعقد المؤتمر وقال الأمين العام للمجلس صلاح الحميري في بيان تلقت مراسلة “سانا” نسخة منه: إن “الامانة العامة للمجلس أتمت كل الاستعدادات المتعلقة بانعقاد مؤتمر بغداد الذى يضم دول الجوار الست وهى سورية وايران والكويت وتركيا والاردن والسعودية اضافة الى جمهورية العراق”.

وتنطلق صباح غد أعمال مؤتمر برلمانات دول جوار العراق بجلسة يعقبها إعلان البيان الختامي.