تحذيرات من انتشار الكوليرا على نطاق واسع في اليمن

جهينة نيوز:

حذرت منظمة (أوكسفام) الخيرية الدولية من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن.

وذكرت (أ ف ب) أن المنظمة نبهت في بيان لها من “مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفش للكوليرا بالعالم” مشيرة إلى أنه يشتبه في إصابة نحو 195 ألف شخص بهذا المرض هذا العام.

وأشارت أوكسفام إلى أنه في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي “تم الإبلاغ عما يقرب من 2500 حالة مشتبه بها يومياً وذلك في ارتفاع ملحوظ عن الحالات المبلغ عنها في شباط الفائت والتي وصلت إلى ألف حالة يومياً”.

وبحسب البيان فإن هذا يزيد “بأكثر من عشرة أضعاف عن عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها خلال الفترة نفسها من عام 2018”.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن أعلنت أمس الأول حالة الطوارئ الوبائية للكوليرا جراء تواصل العدوان السعودي وفرضه الحصار الجائر على البلاد مشيرة إلى أن نحو 162463 شخصاً أصيبوا بهذا الوباء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي توفى منهم 327 شخصاً.

وحذرت الأمم المتحدة في الـ 25 من الشهر الماضي من أن اليمن شهد ارتفاعاً حاداً في عدد حالات الإصابة المشتبه بها بمرض الكوليرا خلال العام الحالي مع زيادة أعداد النازحين من مناطقهم في ظل استمرار العدوان السعودي على هذا البلد.

يذكر أن القصف والحصار الجائر للموانئ اليمنية من قبل قوى العدوان ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية الإغاثية وتلوث مياه الشرب تسببت بكارثة إنسانية كبيرة على اليمن وشعبه وانتشار أمراض قاتلة مثل الكوليرا والحصبة وغيرهما أزهقت أرواح الآلاف منهم وخاصة من الأطفال.