منع مظاهرات(السترات الصفراء) بمحيط كاتدرائية نوتردام

جهينة نيوز:

حظرت السلطات الفرنسية تنظيم أي فعاليات احتجاجية أو مظاهرات بما في ذلك احتجاجات حركة “السترات الصفراء” بالقرب من كاتدرائية نوتردام التي اندلع فيها حريق يوم الاثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة أصدرت قرار الحظر بعد رصد دعوات لتنظيم احتجاجات بالقرب من النصب التذكارى الشهير كاتدرائية نوتردام دو باريس غدا السبت إضافة إلى ساحة الشانزليزيه والقصر الرئاسي الإليزيه مشيرة الى أن الحظر سيكون ساريا طوال يوم السبت في محيط الكاتدرائية.

وزعمت الشرطة في بيانها أن “هذا الإجراء تم اتخاذه لأسباب أمنية وكذلك لمواصلة التحقيقات التي لا تزال مفتوحة لمعرفة أسباب الحريق”.

وكان محتجو “السترات الصفراء” خرجوا يوم السبت الماضي وللأسبوع الثاني والعشرين على التوالي في عدد من المدن الفرنسية رفضا لسياسات الرئيس ايمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية وكالعادة استبق وزير الداخلية الفرنسي تلك الاحتجاجات باطلاق تهديدات بالتصدى للمتظاهرين كما فرضت السلطات الفرنسية حظرا على المظاهرات فى جادة الشانزليزيه في باريس وعدد من المدن الاخرى مثل ليل وليون ومونتوبان.

وتلقى سياسات ماكرون الداخلية والخارجية مزيدا من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء المطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين منذ تشرين الثاني الماضي.