تركيا: اعتقال شخصين بشبهة التجسس لصالح المخابرات الإماراتية

جهينة نيوز:

أعلن مسؤول تركي كبير الجمعة (19 نيسان/ أبريل 2019) إن تركيا ألقت القبض على اثنين من عناصر المخابرات في اسطنبول يوم الاثنين وإنهما اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات.

فيما ذكرت وكالة الأناضول ان السلطات التركية أحالت إلى القضاء شخصين مشتبه بتجسسهما لصالح الإمارات

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، أن بلاده تحقق فيما إذا كان قدوم أحد المقبوض عليهما إلى تركيا له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

هذا و لم تكشف المصادر التركية أي تفاصيل عن هوية المعتقلين أو عن ظروف اعتقالهما في اسطنبول

هذا ولم يتم التعليق على الخبر من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة .