المنخفض الجوي لم يبلغ ذروته ... ثلوج و أمطار متوقعه في هذه المناطق

جهينة نيوز:

تستمر الهطولات المطرية خلال الـ 24 ساعة القادمة في أغلب المناطق السورية ويكون الهطل غزيرا مصحوبا بالرعد وحبات البرد احيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية ولا سيما في المناطق الساحلية والشمالية وفق ما ذكر المتنبئ الجوي شادي جاويش.

وأوضح جاويش أن الهطولات الثلجية اليوم تركزت في المرتفعات الجبلية على ارتفاع بين 1400 و 1500 متر مثل منطقة صلنفة بمحافظة اللاذقية مبينا ان هطولات ثلجية أخرى ممزوجة بالمطر تساقطت على ارتفاع بين 1200 و1300 متر وتركزت في ريف جبلة وبيت عانا والمناطق المحيطة بها إضافة إلى أمطار مصحوبة بحبات البرد في مناطق وقرى ريفي اللاذقية وطرطوس.

وأشار جاويش إلى أن فاعلية الهطولات المطرية تضعف بعد ظهر يوم غد في المنطقتين الجنوبية والشرقية بينما تستمر في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة حتى يوم الاثنين القادم.

ويبلغ المنخفض الحالي ذروته وفق المتنبئ جاويش يوم الأحد القادم لتعود الأمطار إلى جميع المناطق حتى انحسارها مساء يوم الاثنين ليبدأ بعدها الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة صباح يوم الثلاثاء حتى نهاية الاسبوع القادم محذرا من الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة ليل الاثنين ومن الضباب وتشكل الجليد على المرتفعات الجبلية.

وعن حدوث المنخفض الجوي الحالي في هذا الوقت من العام أوضح جاويش أنه جاء “نتيجة تسرب هواء بارد من شمال البحر الاسود الى منطقة شرق المتوسط ما أدى الى حدوث منخفض متوسط الى عالي الفعالية أثر على جميع المناطق السورية مترافقا بانخفاض ملموس في درجات الحرارة تصل من 8 الى 12 درجة مئوية اضافة الى نشاط سرعة الرياح في معظم المناطق لتصل أحيانا إلى 80 كم /سا”.