500 شركة في النسخة الثانية لمعرض حلب الدولي

جهينة نيوز:

تنطلق يوم غد السبت فعاليات معرض حلب الدولي بنسخته الثانية في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأوضح مصطفى نظام المدير التجاري لشركة (نظام) للمعارض التي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة سيريتل أن الهدف من إقامة معرض حلب الدولي هو الترويج للصناعات والمنتجات السورية محلياً ودولياً وتشجيع استخدام المنتج السوري إضافة إلى دعم جهود الدول الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بشكل مباشر على الصناعات السورية وإفساح المجال أمام الشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات.

وأشار نظام إلى أن المساحة التي تم تخصيصها لإقامة المعرض تبلغ 4 آلاف متر مربع ويضم إضافة إلى مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة مشاركات من دول عربية وأجنبية منها الصين وأندونيسيا وفنزويلا وجنوب أفريقيا والفلبين وصربيا وأرمينيا وفلسطين واليمن.