السلطات الفرنسية تحظر "السترات الصفراء" من الإقتراب من "نوتردام"..!؟

الجمعة, 19 نيسان 2019 الساعة 16:55 | سياسة, عالمي

السلطات الفرنسية تحظر

جهينة نيوز:

حظرت السلطات الفرنسية أي فعاليات احتجاجية أو تظاهرات، بما في ذلك احتجاجات "السترات الصفراء"، بالقرب من كاتدرائية "نوتردام" فى باريس، التي شب فيها حريق يوم الاثنين الماضي.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة أصدرت القرار بعد رصد عديد الدعوات للتظاهر بالقرب من النصب التذكارى الشهير كاتدرائية "نوتردام دو باريس"، غدا السبت، بالإضافة إلى ساحة الشانزليزيه، والقصر الرئاسي الإليزيه.

وأوضحت الشرطة أن حظر التظاهر سيكون ساريا طوال يوم السبت، في محيط الكاتدرائية، مضيفة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لأسباب أمنية وكذلك لمواصلة التحقيقات التي ما تزال مفتوحة لمعرفة أسباب الحريق.

المصدر: وكالات


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