حول عزل الجيش السوداني للبشير .. تفاصيل خطيرة تكشف لأول مرة

جهينة نيوز:

كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، أمس الخميس، تفاصيل وصفها بـ"الخطيرة"، دفعت قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.

وقال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه، أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد": "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%".

وأضاف الصحفي السوداني، نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب".

وتابع أن "قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلا".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية ويضغط "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي نظّم التظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر في أنحاء البلاد ، على المجلس العسكري منذ أيّام مطالبا بحلّه وتسليم السلطة لمجلس مدني.