قطع مياه الشرب عن حي الورود بدمشق.. والمياه تعتذر وتوضح..؟

الجمعة, 19 نيسان 2019 الساعة 14:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

قطع مياه الشرب عن حي الورود بدمشق.. والمياه تعتذر وتوضح..؟

جهينة نيوز:

اعتذرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق، اليوم، عن إيقاف تزويد مياه الشرب عن بعض الحارات في منطقة حي الورود بدمشق.

وحددت المؤسسة الحارات التي سيتم القطع فيها وهي:

١- امتداد شارع الحضانات حتى الحموي

٢- من صيدلية ندى حتى جامع الرحمن

٣- شارع صيدلية حي الورود

٤- شارع أبو الريش

٥- شارع جامع الرحمن

٦- شارع الليغا

٧- شارع علي بن ابي طالب بقدسيا

٨- الجادة الثالثة والساحة الرابعة بقدسيا

وبررت المؤسسة ايقاف ضخ المياه وقالت: "نظرا لإجراء أعمال الصيانة في احد الخطوط المغذية للمناطق المذكورة وذلك من الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة حتى الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 20 – 4 – 2019..آسفين لازعاجكم"

المصدر: جهينة نيوز/ متابعة


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