"روبوت" ساعد في إخماد حريق كاتدرائية نوتردام

جهينة نيوز:

اعتمد رجال الاطفاء في باريس على روبوت لإطفاء الحريق الهائل الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام ولتسجيل المعلومات بدون تعريض حياة رجال الإطفاء للخطر.

وأُرسل الجهاز المسمى كولوسوس "Colossus" الى داخل الكاتدرائية وهو جهاز صُنع من قبل شركة Shark Robotics الفرنسية وذلك للمساعدة في مكافحة الحريق الذي أدى إلى انهيار السقف الخشبي القديم للكاتدرائية.

وفي هذا السياق، يقول الشريك المؤسس للشركة سيريل كبارة انه تم ارسال جهاز واحد فقط لإطفاء الحريق.

ويعتبر هذا الجهاز أول "رجل إطفاء روبوت" فرنسي، وهو قادر على اكتشاف الدخان السام وإخماد الحرائق ونقل المعلومات من خلال أجهزة استشعار درجة الحرارة وكاميرا حرارية، ونقل المعدات أو حتى إجلاء الجرحى، بدون تعريض رجال الإطفاء للخطر.