أمريكا تدعو جيش السودان لإفساح المجال أمام عملية انتقالية بقيادة مدنية

جهينة نيوز:

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني الخميس إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية، في الوقت الذي واصل فيه المحتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان ”إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون“.

ويوضح البيان على ما يبدو الموقف الأمريكي بشأن سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل نيسان في أعقاب احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع.

وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستعقد محادثات في الخرطوم في مطلع الأسبوع لتقييم الوضع على الأرض.

ووصف المسؤول في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه ”مائع للغاية“ وقال إن من المهم تجنب ”مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها“ بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية.

وذكرت أورتاجوس أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى ”تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية“.

المصدر رويترز