مظاهرات الجزائر في الجمعة التاسعة للمطالبة بالتغيير الشامل للسلطة الحاكمة

جهينة نيوز:

انطلقت في الجزائر مظاهرات الجمعة التاسعة على التوالي رفضا لتولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

تأتي هذه المظاهرات في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح سلسلة لقاءات تشاورية دعا إليها أحزابا سياسية وشخصيات وطنية بهدف التحضير لتنظیم الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو تموز المقبل.

وأعلنت معظم أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها ودعت إلى ضرورة تنحي الرئيس المؤقت ورئيس البرلمان وتحقيق التغيير الشامل للسلطة الحاكمة.