العفو الدولية تطالب بتسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

جهينة نيوز:

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان جديد المجلس العسكري الحاكم في السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير.

و قالت جوان نيانيوكي مديرة برنامج القرن الأفريقي والبحيرات العظمى بالمنظمة " عمر البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تسليمه فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ويجب ألا تتم المحاكمة في قضيته على عجل عبر نظام السودان القانوني المتسم بالقصور، ويجب تحقيق العدالة " .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم الإشراف على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات القتل والإبادة والاغتصاب، في إقليم دارفور