وفد روسي رفيع يبحث مع محمد بن سلمان التسوية المستدامة وإعادة إعمار سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت الخارجية الروسية أن وفدا روسيا رفيع المستوى بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض التسوية السياسية و إعادة إعمار سورية

وأكدت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي رفيع المستوى يضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع.

وأشار الطرفان، حسب بيان الوزارة، إلى اهتمام البلدين لضمان تسوية سياسية مستدامة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وتقديم ما يلزم من الدعم لجهود إعادة إعمار البلاد.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول بالتفصيل المسائل المفصلية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.