ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح تمهيدا لرحيله

جهينة نيوز

كشفت صحيفة فرنسية أن نادي ليفربول الإنكليزي يبحث عن بديل للاعبه المصري محمد صلاح، حال قرر الأخير الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري 2018-2019 .

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ، اليوم الجمعة، أن هناك عدة أندية ترغب في التعاقد مع محمد صلاح، صاحب الـ26 عاما، الأمر الذي دفع ليفربول للبحث عن لاعب قوي بديل لصلاح، والبدء في إجراء المفاوضات مع ناديه.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول وقع اختياره على الإيفواري الشاب نيكولاس بيبي، ثاني هدافي الدوري الفرنسي، من أجل تعويض رحيل محمد صلاح في حال وافق أي نادي على تلبية مطالب الريدز المالية والتعاقد مع صلاح.

وأشارت "ليكيب" إلى أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لا يمانع فكرة بيع هداف الفرعون المصري بشرط وصول عرض قوي بقيمة 180 مليون يورو، في ظل الرغبة من عدة أندية وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدمات "مو".

وتابعت الصحيفة أن بيبي، لاعب ليل الفرنسي، يعد هدف هام لأندية برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وتمكن بيبي من تسجيل 19 هدفا حتى الآن في الدوري الفرنسي، محتلا وصافة الهدافين خلف كيليان مبابي، لاعب البي أس جي، والذي سجل 27 هدفا.

ويمتلك بيبي، صاحب الـ23 عاما 35% من أهداف نادي ليل الـ54 في الليغ1 خلال الموسم الحالي بينما سجل صلاح 25% من أهداف ليفربول الـ77 في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

و كان محمد صلاح، طلب الرحيل عن الريدز بشكل رسمي وذلك بعد نقاش حاد مع المدرب يورجن كلوب.