مجلس الأمن الدولي يفشل في الاتفاق على قرار وقف القتال في ليبيا

جهينة نيوز

فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها أمس الخميس، لبحث الوضع في ليبيا في التوصل إلى قرار وقف سريع لإطلاق النار.

وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا أنه لا يمكنهما تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي.

وأضاف الدبلوماسيون أن روسيا تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا والذي يلقي باللوم على المشير خليفة حفتر قائد قوات "الجيش الوطني الليبي" في شرق ليبيا في التصاعد الأخير في العنف عندما زحفت قواته إلى مشارف طرابلس في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تذكر الولايات المتحدة سببا لموقفها الرافض لمسودة القرار، التي تدعو أيضا الدول صاحبة النفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام بالهدنة، كما تدعو إلى وصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية في ليبيا.

وكانتْ بريطانيا قد تقدَّمتْ بمشروعِ قرار يتضمن ثلاثة عناصر هي: الأول وقف النار، والثاني العودة إلى العملية السياسية والثالث إدخال المعونات وحماية المهاجرين وفتح الممرات أمام المساعدة.