فيتامين D يحد من نمو سرطان الأمعاء

جهينة نيوز

وجد باحثون من معهد دانا فاربر للسرطان أنّ تناول جرعات كبيرة من الفيتامين D يمكن أن يوقف نمو سرطان الأمعاء، حيث اتّضح أنّ تناول 4000 وحدة عالمية من هذا الفيتامين، أدى إلى توقف نمو الورم السرطاني في المتوسط مدة 13 شهراً.

أمّا المرضى الذين تناولوا جرعات من الفيتامين D أكبر من المُعتاد، فقد توقف نمو الورم لديهم مدة 11 شهراً.

وتسمح هذه الدراسة بالافتراض أنّ الجرعات الكبيرة من الفيتامين D يمكنها وقف نمو الورم السرطاني حتى في المراحل الأخيرة للمرض.

كما أشار العلماء إلى أنّ النتائج التي حصلوا عليها مهمّة جداً، لأنها توفر للبشرية طريقة غير مُكلفة وفي متناول الجميع لعلاج سرطان الأمعاء.