ناسا تكتشف كوكباً بحجم الأرض

جهينة نيوز

كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أنّها أطلقت منذ فترة قمراً صناعياً لمسح الكواكب الخارجية ذات العبور الزوالي، وقد صادف كوكباً بنفس حجم الأرض.

وأوضحت «ناسا» أنّ قمرها الصناعي، المعروف اختصاراً بـ «TESS»، حدَّد كوكبه الأول بحجم الأرض في نظامٍ يبعد 53 سنة ضوئية تقريباً، كما يقدّر العلماء أنَّ نصف قطر هذا الكوكب البعيد يقارب 2.7 ضعف نصف قطر الأرض، وأنَّه ربما يمتلك غلافاً جوياً.

وقالت ديانا دراغومير، الكاتبة الرئيسية والباحثة في مركز «كافلي» للفيزياء الفلكية وبحوث الفضاء بمعهد MIT: «وها نحن ذا، قد يكون هذا هو كوكبنا الأول، وهو حدث هام بالنسبة لقمر TESS. فهو يمهّد الطريق للعثور على كواكب أصغر حول نجومٍ أصغر، وهذه الكواكب قد تكون صالحة للحياة».

ويندرج الكوكب الذي أُطلق عليه لقب «HD 21749b» ضمن تصنيف الكواكب الأخف من نبتون، ما يعني أنَّ كتلته أقل من كتلة كوكبي نبتون وأورانوس.

ويأمل الباحثون الآن في تنقيح قياساتهم لفهم طبيعة الغلاف الجوي للكوكب بشكل أفضل. فعلى خلاف الأرض، لا يتصف الكوكب الجديد بأنَّه كوكب صخري، وقد يكون غلافه الجوي أبرد. ووفقاً للفريق، يمتلك الكوكب أيضاً «كوكباً شقيقاً» يدور حول نجمه في 8 أيام تقريباً.

ويقول العلماء، إنَّه من المرجح أن يكون هذا الكوكب هو الأول من بين كواكب كثيرة مشابهة للأرض سيعثر عليها TESS.