مقتل امرأة بعمل إرهابي في ايرلندا الشمالية

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الجمعة مقتل امرأة بالرصاص خلال أحداث شغب في مدينة لندنديري في ايرلندا الشمالية، مضيفة انها تتعامل مع الحادث باعتباره "عملا ارهابيا".

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سيارتين تحترقان وأشخاصا ملثمين يرمون القنابل الحارقة والألعاب النارية على آليات الشرطة.

ولم تعرف هوية المرأة على الفور أو من أطلق النار عليها.

وقال مارك هاميلتون مساعد قائد الشرطة "نحن نتعامل مع هذا الحادث على انه ارهابي وقد فتحنا تحقيقا بالجريمة".

ووصفت آرلين فوستر زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي المؤيد للوجود البريطاني في ايرلندا الشمالية الأنباء عن مقتل امرأة بأنه أمر "يفطر القلب".

وكتبت على تويتر "انه فعل لا معنى له، لقد قاموا بتمزيق عائلة. أولئك الذين جلبوا البنادق إلى شوارعنا في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانوا مخطئين. وهو خطأ أيضا في عام 2019، لا أحد يريد العودة الى الوراء".

وتأتي أعمال العنف قبل عطلة عيد الفصح عندما يحيي الجمهوريون الذين يعارضون الوجود البريطاني في ايرلندا الشمالية ذكرى انتفاضة عام 1961 ضد الحكم البريطاني.

وفي وقت سابق هذا العام تم تحميل جماعة منشقة شبه عسكرية مسؤولية تفجير سيارة مفخخة وسرقة حافلتين صغيرتين في لندنديري.

المصدر: وكالات