بالفيديو.. أهداف مباراة تشيلسي وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي (4-3)

جهينة نيوز

تأهل فريق تشيلسي الإنكليزي، مساء اليوم الخميس، 18 أبريل/نيسان، من حجز مقعده في دور قبل نهائي الدوري الأوروبي، بعدما حصد فوزا عسيرا على ضيفه سلافيا براغ التشيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

افتتح تشيلسي التسجيل بثلاثة أهداف دفعة واحدة في أول ربع ساعة تقريبا، إلا أن فريق سلافيا براغ، تمكن من تقديم أداء رائع، وصعب المهمة كثيرا على البلوز.

وتقدم تشيلسي بالنتيجة بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، عن طريق بيدرو رودريغز، ثم أضاف سيمون ميلي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة، ولم تمر إلا 8 دقائق حتى أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثالث، في الدقيقة 17.

وحاولت سلافيا براغ مجاراة البلوز، وتمكن توماس سوسيك من تسجيل هدف الفريق التشيكي الأول، في الدقيقة 26، ولكن لم تمر دقيقة، حتى أضاف بيدرو رودريغز، الهدف الرابع لتشيلسي، في الدقيقة 27.

ولكن جاء الشوط الثاني بـ"ريمونتادا" عظيمة لفريق سلافيا براغ، الذي تمكن من تسجيل هدفين أحرجا الفريق اللندني عن طريق بيتر سيفشيك، في الدقيقتين 51 و54 من زمن المباراة.