السودان : المجلس الانتقالي يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه

جهينة نيوز

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان الخميس، قرارا يقضي بإعفاء وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين عبدالله من منصبه بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية .

وقالت الوكالة إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.

و حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وصرح الناطق الرسمي بأن البيان الذي أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما أن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.