النظام التركي يعود لاسطوانة المنطقة الآمنة و يرفض تسليم المناطق التي احتلها

جهينة نيوز

منذ العام الأول للحرب على سورية و النظام التركي يتوعد تارة بإنشاء منطقة آمنة و تارة بفرض حضر جوي شمال سورية و تعالى الصوت التركي بعد إعلان ترامب نيته سحب قواته من سورية و نيته استبدال قوات الاحتلال الامريكي بقوات من الناتو (اوروبية و تركية) و ذلك بحسب تقارير صحفية امريكية و بحسب تصريحات مسؤولين امريكيين, و بعد صمت لأكثر من شهر للمسؤولين الاتراك الذين كانوا يرددودن اسطوانة المنطقة العازلة بمعدل يصل الى ثلاث مرات في اليوم عادت الاسطوانة من جديد على لسان المتحدث بإسم اردوغان ابراهيم كالين.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين أن “المطالبة بتسليم تركيا للمناطق التي سيطرت عليها في شمال سوريا هو أمر غير واقعي”، على حد قوله.

وقال كالين الخميس إن “المطالبة بتسليم المناطق التي طهرتها تركيا من الإرهابيين في عفرين وجرابلس والباب غير واقعي ونريد المحافظة على الوضع القائم” و هو ما يعني تكريس الإحتلال.

هذا وطالب كالين مجدداً “بإنشاء منطقة آمنة في سوريا تحت سيطرة تركيا”، وأضاف “نريد استمرار عملية انسحاب القوات الأميركية من سوريا”.