أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ١٩/ ٤: صادق لا يمكن المساومة معه جدير بالثقة صديق وفي يواجه الظلم مزاجي محل ثقة يدافع عن قضيته التي يعتقد انها تستحق المناصرة نافذ البصيرة يهتم لشؤون الآخرين يحب المرح ويغامر، جريء، مشروع جديد تغيير بحياته أخبار هامة من اتصالات غير متوقعة من خلال راديو وتلفزيونات انترنت اضواء وشهرة، أصدقاء جدد معركة قانونية وتكون النتيجة لصالحه، عقارات وتبديل سكن، زواج اذا كان الوضع يسمح

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: اليوم أفضل من الايام السابقة وخاصة بانتقال القمر لبرج العقرب من أجل حل بعض مشاكلك، تستغني هذا اليوم عن المحاكم وتعمل تسويات او تحكي عن رحيل او استقبال او وداع، حسم أمر وتصرف اموال وتوقع عقود، مشغول بامور مالية مشتركة وجرد حساب بين فواتير ومستحقات

الثور: تركز على الشراكة تنجح بفرض وجهة نظرك اذا تعاملت بهدوء لانه نهارك يحمل بعض العرقلات، باختصار نهار شائك وحساس أقل خطأ يظهر ضخم لذلك لا تراهن على شيء واقترب من الاجواء الرومنسية وإياك ان تتلاعب بعواطف أحد من شركائك، تجنب خوض مشكلة لا تعنيك

الجوزاء: حيرة بعد يومين جيدين واعمال وتنقل وتكون مرهقا والوقت ضيق استنشق هواء نقيا وخذ نفس طويل، نهارك فيه اختيار لمؤهلاتك ما عليك الا ان تقوم بعملك وتنهي المهم وتتفادى الاغلاط، يوم مشرق حتى تعبر عن نفسك، غلطة الشاطر بألف لذلك أكتب على الاوراق كي لا تنس التفاصيل، مطلوب منك الصحة ومطلوب غذاء

السرطان: انت من المحظوظين وتلعب دور الرائد بمحيطك وخاصة بانتقال القمر لبرج العقرب وتكون مؤثرا بأحداث تهم الكثيرين، نهار إيجابي لتلتقي مع الاحبة او تقدم مقابلة فيها شيء فني أو أدبي تكون مفيدة او صادقة، مهم لتلتقي بأصدقاء وتنجح معهم بسهرة او لقاء حتى تكسب ماديا او معنويا وقسم من السرطان خبر يخص اولاد او بامكانهم ان يمضوا اوقات مع الأحبة، يوم جيد ومحظوظ

الأسد: سفر ولقاءات تهتم بأحد أفراد العائلة او معارف او بعض الاعطال المنزلية او الالكترونية او تغضب وتتعصب مارس هواية تحبها وحاول ان تخرج من جميع الازمات والازعاجات وتعمل مصالحة مع قضايا عالقة او خلافات احد من محيطك، لا تعرض استقرارك العائلي للمشاكل بامكانك ان تعمل تغيير بالبيع والشراء او قصة تتعلق بالعقارات، عنوان نهارك انشغال بالبيت او ترتيب البيت اعطال وتصليحات للعائلة بسبب انتقال القمر لمربعك

العذراء: امورك تمشي بشكل سهل وسريع بسبب انتقال القمر للعقرب فترة نشاط على مختلف الاصعدة سفرة قصيرة او رحلة او زيارة لاحد الاقرباء، مقابلة تفتح حوارات بناءة ومثمرة، حاول ان تصلح الخلافات ان كنت طالب بامكانك ان تخرج بامتحانك جيد او للدراسة او التنقل، تركز على الحركة والاتصالات والتنقل

الميزان: القمر ببرجك وسينتقل للعقرب في فترة الظهيرة في بيت مالك، ضغوطات تحتاج معالجة ليست مستحيلة شرط أن تبتعد عن المواقف المستعجلة، تتواصل مع الغير ويكون لك دور بارز بتحديد بعض المشاكل المالية، يوم جيد للمال لا تقف مكتوف الايدي احتمال هدايا مكسب مالي من دين سابق

العقرب: القمر ببرجك والاجواء بدأت بالهدوء حتى تصل لتسوية وتسجل انطلاقة جديدة، الأمر والنهي لك، تتوضح بعض القضايا الغامضة، تهتم بشكلك الخارجي حتى تقرر مصيرك وتمارس هوايتك المفضلة وتمسك بزمام الامور، طاقة واشراق وشعبية وتاخذ دفع للامام، تفتح صفحات جديدة

القوس: القمر ببيت متاعبك، مطلوب منك ان تبتسم واذا زعجت من احد قل له ما مضى قد مضى، انتبه لا تتهور في أمورك وخاصة ان هناك لحظات غضب اليوم قد لا تفهم الآخر او قد لا يفهمك الآخر، انتباه للمواعيد والتأخير، تتجاوب مع القدر، ابق محايدا

الجدي: يجب ان تعرف كيف تخلق جو لك وللآخرين وتقترح حديث، شمّر عن ساعديك لان الاصدقاء يلتفون حولك تجد تشجيع ودعوات وعزائم، نهارك فيه دعم ومساعدة ومعارف جديدة،وتطل على الناس وتترك أثرا جيدا وتمارس نفوذا، دعوة تلبيها

الدلو: نهار متعب ولا يمكن ان تبقى في مكان واحد احتمال ان تعيش تجربة ربما تتوصل من خلالها لنجومية أو شعبية او نجاح وخاصة اليوم مطلوب منك ان تكون بحجم المسؤولية بعملك، لا تضيع فرصة مهمة حضر جيد قد تظهر مسالة طارئة تمتحن طاقاتك، كن مرن وتساهل وأثبت جدارتك أمام المعنيين او المسؤولين عنك حافظ على سمعتك الطيبة، مناسب لتكون بأسواق وتتعامل مع غرباء

الحوت: يوم جيد يتميز بالحركة المثمرة والاتصالات إلى أماكن بعيدة او مختلف الاتجاهات ومشاركة جلسات حوار مؤتمرات جرأة غير مسبوقة في لعب دور وسيط والدفاع عن حقوقك او مواقفك، تستقبل زوار وتبيع وتشتري حسب وضعك وتخرج منتصر لأن القمر بالعقرب