شاهد معجزات الشعب السوري خلال ساعات الانتظار على محطات الوقود

الخميس, 18 نيسان 2019 الساعة 21:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

تختلف المدة الزمنية التي سيقضيها المواطن السوري على محطات الوقود للحصول على البنزين أو المازوت و في المدن الكبرى قد تصل لساعات, و مؤخراً بدأ سوريين ينشرون صور و منشورات تعبر عن صمودهم و إدانتهم لقانون قيصر الأمريكي الذي تسبب بأزمة المحروقات في سورية, فالبعض ينشر صور لسيارته و معه الاركيلة و (البزورات) و عبارة (ترامب خريها) و آخرين منشورات تعبر عن السخط من الوضع القائم و البعض يطالب الجيش بمهاجمة القوات الامريكية و ميليشياتها شمال دير الزور لاستعادة حقول النفط التي يسرق انتاجها الاحتلال الامريكي.

و من اجمل الفعاليات التي رصدتها جهينة نيوز خلال الانتظار على محطات الوقود هو حفل غنائي بحضور الفنان مجد العلي في حلب حيث غنى " اه يا حنان .. ترامب خرفان .. عبيت سيارتي و بنزيني و لا يهما يا ترامب نحنا بسورية قوية قوية".

 


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