ما قصته ... فيديو مهين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حضرة نتنياهو

جهينة نيوز

تناقل ناشطون فيديو خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى كيان الاحتلال الاسرائيلي و الفيديو الذي يضم مشاهد واضحة و مشاهد غير واضحة و لم يتسنى التأكد من صحته, يظهر عدم قيام رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالوقوف للرئيس الروسي ولا استقباله عند الباب حيث قامت عقيلة نتنياهو بإستقبال الرئيس الروسي الذي امضى على سجل الزوار ليدخل و نتنياهو جالس دون أن يقف له.

هذا و لم يتسنى لجهينة نيوز التأكد من صحة الفيديو أو البروتوكولات المتبعه أو قصة الفيديو و هل تقصد نتنياهو عدم الوقوف للرئيس الروسي, فيما لم يصدر أي تعليق من الكرملين حتى الساعه بخصوص الفيديو المتداول, علماً بأن مشاهد الفيديو بعضها واضح و الآخر غير واضح .