الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول الماضي

جهينة نيوز

انخفضت الليرة التركية مجدداً لتهبط إلى أدنى مستوياتها بنسبة وصلت إلى اثنين بالمئة اليوم مع تجدد المخاوف من تناقص صافي احتياطيات البلاد بفعل السياسات الاقتصادية الفاشلة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت رويترز أن “العملة التركية هبطت إلى 8504ر5 ليرات للدولار وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول الماضي”.

وكانت قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة عشرة بالمئة مرة أخرى هذا العام جراء مخاوف من التحول المتزايد للأتراك نحو العملات الأجنبية.

وتعانى تركيا ركوداً اقتصادياً جراء سياسات أردوغان الداخلية والخارجية وهو ما أكدته المؤسسات الدولية المتخصصة حيث وصل معدل التضخم إلى أكثر من 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 11 بالمئة كما سجل مكتب الإحصاء التركي ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق 30 بالمئة خلال العام الماضي.