ثلوج على المرتفعات و أمطار في هذه المناطق

جهينة نيوز

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق مع تيارات جنوبية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا مصحوبا بالعواصف الرعدية أحيانا وثلجيا على المرتفعات الجبلية العالية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية لتصل إلى80 كم ساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق 15/7

المنطقة الجنوبية 14/8

المرتفعات الجبلية 8/2

المنطقة الوسطى 16/7

المنطقة الساحلية 16/10

المنطقة الشمالية 14/7

منطقة الجزيرة 15/7

المنطقة الشرقية 17/9

منطقة البادية 18/7