بيونغ يانغ: انخراط بومبيو في المحادثات يجعل الطاولة قذرة

جهينة نيوز

اعتبر مدير عام دائرة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية بجمهورية كوريا الديمقراطية كون جونغ غون حديث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الوقت الراهن عبارة عن هراء مشيرا إلى أن مضمونه إنهاء التفاوض على مستوى العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن بحلول نهاية العام ما يعرضه للسخرية العامة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كون قوله: “لدى الجميع فهم واضح لخطاب رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تغير حساباتها وتأتي بإجراءات جوابية قبل نهاية العام”.

وأضاف كون: “ليس بمقدورنا معرفة دوافع بومبيو الخفية وراء انغماسه بالتصريحات المتهورة سواء كان غير قادر بالفعل على فهم الكلمات بشكل صحيح أو مجرد التظاهر بذلك عن قصد ومع ذلك فهذا وضع خطير للغاية إذا لم يفهم المعنى بالفعل”.

ولفت كون إلى أن “قمة هانوي تعطينا درسا وهو أنه عندما يتدخل بومبيو فإن سير المحادثات سيسوء دون الاقتراب من أي نتائج.. وإذا انخرط بومبيو في المحادثات مرة أخرى فستكون الطاولة قذرة مرة أخرى وستصبح المحادثات معقدة”.

وقال كون: “في حالة الاستئناف المحتمل للحوار مع الولايات المتحدة أتمنى ألا يكون محاورنا النظير لنا هو بومبيو بل شخص آخر أكثر حرصا ونضجا في التواصل معنا”.

وكان رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون حذر في الـ 12 من نيسان الجاري من أن انهيار المحادثات مع واشنطن زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق لافتا إلى أنه سيمهل أمريكا حتى نهاية العام لتصبح أكثر مرونة.