قائد بالجيش الايراني: القوات الاميركية لن تنعم بالأمن و ارتقاء الجولان ليس بعيد

جهينة نيوز

اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بان قوات الجيش الاميركي خاصة "سنتكوم" سوف لن تنعم بالامن بعد الان في أي مكان من العالم، بعد ادراج واشنطن الحرس الثوري ضمن ما يسمى بالتنظيمات الارهابية.

وفي تصريح ادلى به لبرنامج "ثريا" في التلفزيون الايراني قال العميد حيدري، لقد ارادوا وفقا لتصوراتهم الحمقاء اثارة الخلاف في صفوف شعبنا المتراصة الا انهم بتصرفهم هذا قد ادوا للمزيد من الوحدة والتعاضد وحب واحترام الشعب للحرس الثوري.

واعتبر الجيش والحرس الثوري يدا واحدة ولربما يكون الفارق بينهما فقط في لون زيهما واضاف، لقد اثبت الاميركيون بتصرفهم الاخرق هذا بانهم لا يلتزمون باي قانون وليعلموا بانهم عرّضوا للخطر حياة افراد قواتهم اذ ان الجيش الاميركي اصبح بعد الان قوة ارهابية وغاصبة في اعين الشعب الايراني ولن ينعموا بالامن في اي مكان من العالم خاصة قوات "سنتكوم" (القيادة الاميركية الوسطى والقوات التابعة لها).

واضاف، ليس من الغريب ان يطلقوا صفة الارهاب على قواتنا لانها وقفت امام اطماعهم منذ البداية وان هذا الصمود لم يكن بالشعار فقط بل ايضا ببذل الارواح ايضا وقمنا بملاحقة العدو حتى هضبة الجولان وليس ببعيد ان نرتقي هذه الهضبة قريبا ونطرد اذناب الصهاينة منها.

وقال، انه لو لم يكن الاجراء الذي اتخذه الحرس الثوري بالتصدي للارهابيين من امثال داعش، لم يكن من المعلوم اليوم من كانوا يحكمون دول المنطقة.