باكستاني يكلف بنغالية بخطف رضيع لدافع غريب  

جهينة نيوز

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من إعادة طفل رضيع تعرض لمحاولة اختطاف في حي "العتيبية" بمكة المكرمة، كما تمت الإطاحة بالجناة.

ووفقا لصحيفة "تواصل"، تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة القرارة من أسرة برماوية عن اختفاء طفل عمره 4 أشهر من منزل والدته.

وكشفت التحقيقات أن آخر زيارة لمنزل أهل الرضيع كانت من سيدة بنغالية، فجرى استدعاؤها للتحقيق معها.

واعترفت السيدة البنغالية بخطف الطفل، موضحة أن رجلا باكستانيا طلب منها اختطاف الطفل بهدف الضغط على والدته للطلاق من زوجها ليقوم هو بالزواج منها.

وتم تسليم الطفل لوالدته، والتحفظ على السيدة البنغالية والقبض على الشخص الباكستاني المدبر للعملية، تمهيدا لإحالتهم للجهات المختصة.