روحاني: أميركا تغضب من كل قوة لا تخضع لها

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القوات المسلحة الإيرانية اليوم أقوى من أي وقت مضى وتحظى بدعم كل قطاعات الشعب.

ونقلت وكالة ارنا عن روحاني قوله خلال مراسم الاستعراض العسكري التي أقيمت اليوم في العاصمة طهران بمناسبة يوم الجيش إنه “في الوقت الذي قررت فيه أميركا استخدام قوتها بالوكالة أي استخدام الإرهابيين كأداة وأن تقف بموقف المتفرج وتقدم الدعم لهم بالأسلحة والمساندة الجوية فإن القوة التي تمكنت من إحباط مخططات أميركا في المنطقة هي القوات المسلحة الإيرانية وشعوب المنطقة وخاصة الحرس الثوري”.

وأضاف إن “أميركا غاضبة من الشعب الإيراني لصموده 40 عاما ومن القوات المسلحة الإيرانية لصمودها أمام المؤامرات .. أميركا غاضبة من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني والحشد الشعبي والقوات الشعبية في اليمن وجميع القوات الوطنية والشعبية في المنطقة” مبينا أن “أميركا غاضبة من أي سلطة لا تستسلم ولا تخضع لقيادتها وخاصة تلك القوى التي لا تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها”.

ولفت روحاني إلى أن ما ترتكبه القوات الاميركية في سورية وأفغانستان والعراق واليمن لم يسفر إلا عن القتل والدمار موضحا أن “أميركا تغضب من كل قوة لا تخضع أو تركع لها أو تمنعها من بلوغ أهدافها وغاضبة من فشل مخططها في المنطقة وهي لا تريد منا القضاء على الإرهاب”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن الجيش الايراني لعب دورا مهما في انتصار الثورة الإسلامية وقال إن “الجيش والتعبئة والحرس الثوري وقفوا جنبا إلى جنب دفاعا عن الوطن”.

وحول القرار الأميركي ضد الحرس الثوري الإيراني أكد روحاني أن هذا القرار جوبه بوقوف كل الشعب الإيراني دعما للحرس الثوري مضيفا “مخطئون إن تصوروا أن الحرس الثوري هو مجرد جزء من القوات المسلحة بل هو وجود ذو حضور واسع في البلاد”.