الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لإسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين  

الخميس, 18 نيسان 2019 الساعة 18:16 | سياسة, عالمي

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لإسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين  

جهينة نيوز

عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة عن “قلقها البالغ الخميس حيال قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138  شخصا”.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن “المحاكمات في البحرين تثير قلقا بالغا حول تطبيق القانون بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة”.

واضافت باشليه أن “إسقاط الجنسية لا يجب أن يكون تعسفيا وألا يكون مدفوعا بدوافع تمييزية مثل العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو القومية أو الأصل الاجتماعي”، وعبرت “عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين”.

 

 

 

 


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