البرلمان العربي يدعو للتصدي للتهديدات الخارجية ومنع التدخل في الشؤون العربية

جهينة نيوز

دعا رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، إلى المزيد من التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية مع البرلمان العربي.

وبحسب بيان نشرته "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أطلع السلمي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال الاجتماع معه، على رؤية البرلمان العربي وخطط عمله وتحركاته بشأن أهم القضايا، التي يعمل عليها البرلمان العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

وشدد على الاهتمام الخاص بالقضية الفلسطينية، والجولان السوري المحتل، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وشرح السلمي للأمين العام خطط تحرك البرلمان العربي لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتقديم توصيات بشأنها من خلال دراسة تحديات استكمال السوق العربية المشتركة، وسبل تسهيل التبادل التجاري البري بين الدول العربية.

كما تحدث عن وضع رؤية لتذليل العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية، وسبل تعزيز الاقتصاد الرقمي العربي، والأمن السيبراني، ورؤية البرلمان العربي لتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.