كاظم الساهر يقيم 3 حفلات في السعودية يبدأها من جدة!

جهينة نيوز

يستعد الفنان العراقي كاظم الساهر، لإحياء 3 حفلات فنية في السعودية، التي وصل إليها، مساء أمس الأربعاء 17 أبريل/ نيسان.

ونشر حساب "الفعاليات الفنية" التابع للهيئة العامة للثقافة السعودية، مقطع فيديو، يرصد لحظة وصول كاظم الساهر إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث كان مسؤولي الهيئة في استقباله.

ومن المقرر أن يحيي الفنان العراقي حفله الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قبل أن يغادر إلى الخبر والرياض، التي يقيم بهما حفلين آخرين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وكان آخر حفل جماهيري لكاظم الساهر في السعودية، في يوليو / تموز الماضي، ضمن فعاليات مهرجان "سوق عكاظ" بمدينة الطائف غرب المملكة، كما شارك مطلع العام الجاري في حفل آخر ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الثقافي الذي أقيم في مدينة العلا شمالي السعودية.