أحمد السعدني يرد على معجبة قالت عن مهنة التمثيل أنها مهنة حرام

جهينة نيوز

أثار النجم أحمد السعدني جدلاً كبيراً على التواصل الاجتماعي بعدما انتقد مهاجمي الفنان سيد رجب عقب احتضانه الفتاة اليتيمة التي حضر حفل زفافها.

وغرد السعدني من خلال حسابه على تويتر قائلا: “تعليقات البعض، إن حضن سيد رجب الأبوي للبنت اليتيمة حرام، يؤكد أننا في الدرك الأسفل من الحضيض “، ليفاجأ بفتاة ترد عليه قائلة أن مهنة الفن حرام.

السعدني لم يتجاهل الفتاة ورد عليها: “ما دام حرام عاملة متابعة لي ليه”.

الفتاة والتي تدعى إسراء شعرت بغضب شديد، وغردت له قائلة: “على فكرة ده مش أسلوب تتكلم بيه مع المتابعين بتوعك، وخصوصًا إنك إنت اللي فتحت مجال للكلام في الموضوع وتخلي ناس ملهاش لازمة تتكلم عليّا كدة عشان بقول وجهة نظري الصح وأنا كنت بحبك جدًا بس أسلوبك غريب وبقيت تتكلم وحش مع الناس وتقولهم الكلام اللي انت بتقوله شكرا على ذوقك يا محترم”.

ليرد السعدني عليها: ” أنا آسف لو حد قالك كلمة وحشة أنا مش مسؤول عنها .. بس إزاي بتحبيني وشايفه شغلي حرام أصلا .. هي حاجه غريبة بصراحة”.