أوّل مرشّح للرئاسة الأميركية يعلن مثليّته

جهينة نيوز

أعلن مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية وعمدة ساوث بيند في ولاية إنديانا الأميركية، بيت بوتيغيغ (37 عامًا) ترشحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة

وذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني، أنّ بيت أعلن ترشّحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة عن الحزب الديموقراطي، وبعدما أنهى خطابه خلال التجمع الرئاسي، قبّل زوجه تشاستن بوتيغيغ أمام الحشد الكبير وأمام عدسات الكاميرات لينتشر الفيديو والصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الكثير من التعليقات. كما كشف بيت أنّ زوجه ساعده في كتابة خطابه.

يذكر انه في حال فوز بالانتخابات بوتيغيغ سيكون أول أصغر رئيس في تاريخ الولايات المتحّدة، وأول رئيس يعلن مثليّته، في حال فوزه بمنصب المرشّح النهائي للحزب الديموقراطي، أو في نهاية المطاف بالانتخابات الرئاسية كما أن حملته الانتخابية لعام 2020 جمعت مليون دولار بعد ساعات فقط من الإعلان.