تويتر تستحوذ على تطبيق Highly مع كامل فريق العمل

الخميس, 18 نيسان 2019 الساعة 11:41 | تكنولوجيا, إنترنت

تويتر تستحوذ على تطبيق Highly مع كامل فريق العمل

جهينة نيوز

أعلن المدير التنفيذي لتطبيق Highly على مدونته الشخصية في منصة Medium أن تويتر قامت بالاستحواذ على تطبيقه والذي يعمل على نظام تشغيل iOS ويوفر بيئة عمل على منصة Slack، بالإضافة إلى تقديمه إضافات على متصفحات كروم وفايرفوكس وسفاري وهي المتصفحات الأشهر على الإطلاق.

وبحسب موقع TechCrunch الذي نشر تأكيد تويتر على الاستحواذ، فإن المهمة تمت للاستحواذ على طاقم العمل بشكل رئيسي وليس من أجل الخدمات التي يقدمها Highly بشكل عام، وهو ما يعطي تفسيرًا منطقيًا للأمر لأن التطبيق سيتم إيقافه على iOS وكذلك Slack في 26 أبريل الحالي.

ويتميز تطبيق Highly بتقديمه شكلًا مختلفًا من المحتوى للناشرين، حيث يقوم على تحديد أبرز نقاط المقال أو الخبر المنشور على موقع ما لتسهيل قراءته على المستخدم بدلًا من مشاركة العناوين فقط مثلما نشاهد في أغلب التطبيقات، وهذا الأمر الذي تحاول تويتر أن تستغله في تطوير بيئة المحادثة على المنصة، بجانب مساعدة أصحاب المواقع والمؤسسات الإعلامية على نشر محتواهم بطريقة أكثر سهولة.


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