علماء يبتكرون طعماً لقتل الأورام السرطانية

جهينة نيوز

نجح علماء في ابتكار جزيئات مخادعة يمكنها أن تقتل الأورام عن طريق إيقاعها في شركها، وفق ما ذكر موقع ميل أونلاين البريطاني، الخميس.

ويعمل الجزيء الطعم على اجتذاب البروتينات فيالخلايا السرطانية التي تتجه في الظروف العادية إلى الالتصاق بمواد أخرى داخل الجسم وتساعدها على التكاثر.

وأظهرت الاختبارات، التي أجريت على الفئران، أن الأسلوب الخفي ألحق ضررا بوظائف الخلايا السرطانية، وساهم كذلك في إبطاء نمو الأورام.

ويأمل الباحثون في أن يعمل إنجازهم العلمي على قطع خطوة أخرى نحو التوصل إلى علاج يستهدف أنواعا مختلفة من السرطان.

ولا يوجد حتى الآن علاج للسرطان يستهدف البروتينات المعنية بحسب الباحثين الذين أجروا الدراسة، وهم من معهد الأبحاث الطبية في الجامعة العبرية في القدس. ونشرت الدراسة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز".

وبمجرد حدوث الارتباط، يتم منع البروتينات من الارتباط بجزيئات الحمض النووي الريبوزي "آر إن إيه" الطبيعية في الخلايا السرطانية.

واختبر العلماء جزيئات الطعم على خلايا سرطاني الثدي والدماغ في المختبر، وتوصلوا إلى أن هذه النتائج تظهر أن الجزيء الطعم يمكن أن يمنع الخصائص الخبيثة للورم الأرومي الدبقي وخلايا سرطان الثدي".

كما قاموا بتجربة "جزيئات الطعم" في خلاياسرطان الدماغ التي تم حقنها في الفئران السليمة، التي تم قتلها بعد 3 أسابيع وتحليل الأورام فيها، حيث تبين أن الفئران، التي أعطيت جزيئات الطعم، أصيب بأورام أصغر بكثير من تلك الموجودة مجموعة الفئران التي لم يتم علاجها.