شوهدت تركض عارية ومسلحة.. العثور على جثة المرأة "شديدة الخطورة"

جهينة نيوز

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، العثور على جثة مشتبه بها، كانت تشكل تهديدا لمدارس تقع في مدينة دنفر في ولاية كولورادو.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، عانت سول باييس من هوس بمذبحة مدرسة "كولومباين" الثانوية التي وقعت عام 1999، عندما قتل مراهقان 12 طالبا وأحد المعلمين، مشاركة هوسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسببت مزاعم التهديد في إغلاق مدارس وتضرر ما يزيد على 400 ألف طالب ومطاردة السلطات للسيدة، كما قيل إنها اشترت بندقية قبل حلول الذكرى العشرين للمذبحة.

وأعلنت السلطات أنها توفيت نتيجة جرح بسبب إطلاق النار على نفسها فيما يبدو، لينتهي بهذا تهديد من تم وصفها بالسيدة "شديدة الخطورة".

وكشف مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، أنها سافرت إلى دنفر من ميامي مساء يوم الأثنين وقامت بشراء بندقية وذخيرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إن باييس شوهدت وهي تجري عارية ومسلحة ببندقية في المنطقة في وقت سابق يوم الأربعاء.

يذكر أن أسرة سول باييس، حثتها على تسليم نفسها بعد أن بدأت السلطات في مطاردتها.