مادورو: العقوبات الأمريكية الجديدة على فنزويلا ستزيدها قوة

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده غير أخلاقية وستمنحها المزيد من القوة.

ونقل التلفزيون الفنزويلي عن مادورو قوله اليوم: “عقوباتكم غير أخلاقية على الإطلاق فالبنوك المركزية مقدسة والعقوبات ستمنحنا المزيد من القوة”.

وأشار مادورو إلى أن البنك المركزي الفنزويلي سيكون قادرا في نهاية المطاف على التغلب على هذه العقوبات.

يذكر أن واشنطن فرضت إجراءات قسرية جديدة على فنزويلا استهدفت البنك المركزي حيث وضعت قيودا على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من الحصول على الدولار الأمريكي وذلك في إطار محاولات واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وزعزعة استقرارها عبر تشديد الإجراءات القسرية الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.

إلى ذلك أعلن الصليب الأحمر الفنزويلي أن شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية ستصل إلى البلاد في غضون ثلاثة أسابيع مجددا الدعوة إلى عدم تسييس موضوع المساعدات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيرنان بونيواني مفوض الصليب الأحمر لهذه المهمة قوله أمس: “هناك شحنة قادمة بحرا نتوقع وصولها إلى البلاد في 8 أيار القادم”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي يوم الخميس الماضي التوصل لاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإدخال مساعدات إنسانية إلى بلاده فيما وصلت إلى مطار كراكاس أمس الأول أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر مخصصة لفنزويلا.