وفد من رجال الأعمال السوريين يشاركون في مؤتمر يالطا الاقتصادي

جهينة نيوز

وصل وفد كبير من رجال الأعمال السوريين والوزراء وعدد من المسؤولين الحكوميين للمشاركة في مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي، في شبه جزيرة القرم الروسية.

وصرح مسؤول في اللجنة المنظمة لمؤتمر يالطا، أنديره نزاروف، بأن وفدا كبيرا ضم 28 شخصية من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين السوريين قد وصلوا للمشاركة في مؤتمر يالطا الاقتصادي.

وأضاف نزاروف "بأن عددا كبيرا من المشاركين وصلوا يوم أمس واليوم إلى مطار سيمفيروبول، والتقينا بعدد من وفود الدول الأوروبية، بما في ذلك مشاركون من ألمانيا، إيطاليا، سلوفاكيا، اليونان والنمسا بالإضافة لفرنسا. كما وصل وفد كبير من سوريا ضم رجال أعمال سوريين وعدد من المسؤولين الحكوميين".

وتابع قائلا بأن ممثلين عن دول أفريقية ولاتينية قد وصولوا للمشاركة في فعاليات المؤتمر بما في ذلك دول كل من المكسيك، السودان، سيراليون والنيجر.

هذا ويعد مؤتمر يالطا الاقتصادي حدثا تجاريا سنويا في المجال الاقتصادي ويعقد في شبه جزيرة القرم الروسية، وتنعقد فعاليات المؤتمر من 18 أبريل/ نيسان ولغاية 20 أبريل/ نيسان.

ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك من حوالي 100 دولة.