توقعات بعقد اجتماع روسيا والأردن وامريكا بشأن مخيم "الركبان" في أقرب وقت

جهينة نيوز

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن اجتماع ثلاثي قد يعقد قريبا بين روسيا والأردن والولايات الامريكية بشأن مخيم " الركبان " للاجئين السوريين.

وقال الصفدي لصحيفة "إزفستيا": إن "لدى الأردن و روسيا و الولايات المتحدة حوار مشترك " بشأن مخيم " الركبان "، وقد التقينا بالفعل في وقت سابق ونخطط لعقد اجتماع ثلاثي مماثل حول هذه القضية قريبًا".

يذكر أن دفعة جديدة من المهجرين السوريين المحتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف الذي يعاني من أوضاع إنسانية قاسية جدا وصلت إلى ممر جليغم، يوم السبت الماضي.

نشرت وكالة "سانا" فيديو يظهر عودة دفعة من الأهالي المهجرين الذين كانوا محتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف السورية، يوم أمس السبت، ووصولهم إلى نقاط تابعة للجيش السوري.