زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكي موجه جديد برأس حربية قوية

الخميس, 18 نيسان 2019 الساعة 10:03 | سياسة, عالمي

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح تكتيكي موجه جديد برأس حربية قوية

جهينة نيوز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية يوم الأربعاء.

وبحسب "رويترز" لم تصف الوكالة على وجه التحديد نوع السلاح لكن كلمة "تكتيكي" تشير إلى أسلحة قصيرة المدى في مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن الصاروخ مزود "بنظام توجيه متميز" و"رأس حربية قوية".

وأضافت أن هذه هي أول تجربة علنية لأسلحة منذ انعقاد القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي في هانوي في فبراير/ شباط والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.


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